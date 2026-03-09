Casa de Rihanna em Beverly Hills é alvo de tiros

De acordo com a mídia americana, a cantora estava em casa no momento do incidente; a suspeita fugiu do local, mas foi presa pouco tempo depois

FREDERIC J. BROWN / AFP Mansão da cantora pop Rihanna, em Los Angeles, foi alvo de disparos no domingo (8)



A mansão da cantora pop Rihanna, em Los Angeles, foi alvo de disparos no domingo (8). Segundo relatos da mídia americana, uma mulher abriu fogo contra a propriedade enquanto a cantora estava no interior da residência.

O incidente ocorreu por volta das 13h no horário local (às 17h no horário de Brasília), quando uma suspeita disparou cerca de 10 tiros de dentro de um veículo, posicionado do outro lado da rua da mansão, na região de Beverly Hills, informou o Los Angeles Times, citando fontes policiais.

De acordo com a emissora local KTLA, pelo menos um dos disparos atingiu uma parede da casa, onde Rihanna vive com o parceiro, A$AP Rocky, e seus filhos. A cantora estava na residência no momento do ataque.

Rihanna, uma das artistas mais populares do mundo, não se pronunciou publicamente sobre o ocorrido.

A polícia informou que a suspeita, uma mulher na faixa dos 30 anos, fugiu do local, mas foi presa pouco tempo depois, sem oferecer resistência. Uma arma foi apreendida pelos policiais durante a abordagem.

As autoridades seguem investigando a motivação do ataque.

*Com informações da AFP