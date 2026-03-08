Jovem Pan > Notícias > Economia > Preço do petróleo supera os US$ 100 com guerra no Irã e anúncio do novo líder

Preço do petróleo supera os US$ 100 com guerra no Irã e anúncio do novo líder

Se os preços dos barris permanecerem nesta faixa alguns analistas e investidores dizem que pode ser demais para a economia global suportar

  • Por Jovem Pan*
  • 08/03/2026 21h14
EFE 636992080225622172w Estreito de Ormuz

Os preços do petróleo ultrapassaram US$ 100 por barril pela primeira vez em mais de três anos e meio, com a guerra no Irã impedindo a produção e o transporte no Oriente Médio. Pesa também sobre essa cotação o anúncio feito neste domingo (8) que o Irã escolheu o aiatolá Mojtaba Khamenei, filho de Ali Khamenei, morto em um ataque na primeira semana do conflito, como seu novo líder supremo.

O preço do barril de petróleo Brent, o padrão internacional, estava em US$ 101,19 logo após a retomada das negociações na Bolsa Mercantil de Chicago, um aumento de 9,2% em relação ao preço de fechamento de US$ 92,69 na sexta-feira (6).

O West Texas Intermediate (WTI), petróleo bruto leve e doce produzido nos Estados Unidos, estava sendo vendido por volta das 20h por cerca de US$ 107,2 o barril. Isso representa um aumento de mais de 16,2% em relação ao preço de fechamento de sexta-feira, de US$ 90,90.

Os aumentos ocorreram após os preços do petróleo bruto dos EUA subirem 36% e os preços do petróleo Brent aumentarem 28% na semana passada. Os preços do petróleo subiram à medida que a guerra, agora em sua segunda semana, envolveu países e locais críticos para a produção e o transporte de petróleo e gás do Golfo Pérsico.

Aproximadamente 15 milhões de barris de petróleo bruto – cerca de 20% do petróleo mundial – são normalmente transportados todos os dias pelo Estreito de Ormuz, de acordo com a empresa de pesquisa independente Rystad Energy. A ameaça de ataques com mísseis e drones iranianos praticamente impediu os petroleiros de atravessarem o estreito, que faz fronteira ao norte com o Irã, transportando petróleo e gás da Arábia Saudita, Kuwait, Iraque, Catar, Bahrein, Emirados Árabes Unidos e Irã.

O Iraque, o Kuwait e os Emirados Árabes Unidos reduziram sua produção de petróleo à medida que os tanques de armazenamento se enchem devido à redução da capacidade de exportação de petróleo bruto. O Irã, Israel e os Estados Unidos também atacaram instalações de petróleo e gás desde o início da guerra, exacerbando as preocupações com o abastecimento.

A última vez que os futuros do petróleo bruto dos EUA foram negociados acima de US$ 100 por barril foi em 30 de junho de 2022, quando o preço atingiu US$ 105,76. Para o Brent, foi em 29 de julho de 2022, quando o preço atingiu US$ 104 por barril.

O aumento global dos preços do petróleo desde que Israel e os EUA atacaram o Irã no fim de fevereiro abalou os mercados financeiros, gerando preocupações de que os custos mais altos da energia alimentem a inflação e levem a uma redução nos gastos dos consumidores americanos, o principal motor da economia.

Nos EUA, o galão de gasolina comum subiu para US$ 3,45 no domingo, cerca de 47 centavos a mais do que na semana anterior, de acordo com o clube automotivo AAA. O diesel estava sendo vendido por cerca de US$ 4,60 o galão, um aumento semanal de cerca de 83 centavos.

O preço do gás natural também subiu, embora não tanto quanto o do petróleo. A alta foi de cerca de 11% na semana passada.

Se os preços do petróleo permanecerem acima de US$ 100 por barril, alguns analistas e investidores dizem que pode ser demais para a economia global suportar.

No fim de semana, as forças armadas de Israel atacaram depósitos de petróleo em Teerã, quatro navios-tanque de armazenamento de petróleo e um terminal de transferência de petróleo.

Mohammad Bagher Qalibaf, presidente do parlamento iraniano, disse que o impacto da guerra sobre a indústria petrolífera entraria em uma espiral, alertando que em breve poderia se tornar mais difícil produzir e vender petróleo.

O Irã exporta cerca de 1,6 milhão de barris de petróleo por dia, principalmente para a China, que pode precisar procurar outros fornecedores se as exportações do Irã forem interrompidas, outro fator que poderia aumentar os preços da energia.

*Estadão Conteúdo

