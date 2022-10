Cássia Kis gera polêmica ao dar declarações homofóbicas em live

Atriz de ‘Travessia’ disse que vida humana está sendo destruída: ‘Homem com homem não dá filho, mulher com mulher não dá filho’

Divulgação/Globo Cássia Kis está no ar atualmente em 'Travessia', novela das 21h da Globo



A atriz Cássia Kis gerou polêmica nas redes sociais ao dar declarações de teor homofóbico em uma live no Instagram com a jornalista Leda Nagle. Durante o papo, a artista que atualmente está no ar em “Travessia”, da Globo, disse que atualmente o seu conceito de família está diante de muitas ameaças. “Nesse mundo não existe mais o homem e a mulher, mas a mulher e uma mulher e um homem com homem, tem essa ideologia de gênero, que a gente já está vendo dentro das escolas com as crianças. Eu recebo imagens inacreditáveis de crianças de seis, sete anos se beijando, duas meninas dentro de uma escola se beijando, onde há, inclusive, um lugar chamado ‘beijódromo’, uma coisa assim”, comentou Cássia. “O que está por trás disso? Destruir a família, sem dúvida nenhuma, mas destruir uma família só? Não! Destruir a vida humana porque, que eu saiba, homem com homem não dá filho, mulher com mulher não dá filho. Como a gente vai fazer?”, questionou. A artista também opinou sobre os casais homoafetivos que adotam crianças: “E quando não tiver mais? Porque isso [um bebê] ainda é gerado dentro do útero de uma mulher e você ainda precisa do óvulo e do espermatozoide para isso acontecer”. As declarações de Cássia repercutiram nas redes sociais e geraram críticas. Confira:

Lamentável o posicionamento da Cassia Kiss porque ela é simplesmente uma das maiores atrizes da geração dela. Talentosa demais e isso é incontestável. #Travessia pic.twitter.com/Hw3bPmnHRH — carlos duprat (@gaynoveleiro) October 23, 2022

Depois das declarações homofóbicas da Cássia kiss sugiro um boicote a novela Travessia e já adianto:

Ngm vai estar perdendo nada! — Caixa de Pandora (@phlavinha_) October 27, 2022

Alô @tvglobo tomem uma atitude. A Cássia Kiss foi infeliz na live sendo muito homofóbica e vocês vão manter ela no ar? Tirem essa mulher da novela. — Jemerson 🦋 (@ChJemiii) October 27, 2022

A partir de hoje, não assisto mais Travessia nem qualquer outra produção que tenha Cássia Kiss homofóbica no elenco. — Virginia 🚩🇧🇷🚩 retomando nossa bandeira (@virgginnia) October 27, 2022

Ainda bem que eu já assisti Desalma. Não sei se já soubesse a verdadeira face da Cássia Kiss suportaria assistir e ainda achar tão bom. 🙄 — Andrea Respirando e Resistindo 🔺☭ ⚡️✊🏼🚩❤️‍🔥 (@andreaad76) October 27, 2022

Uma pena que a Cassia Kiss tenha morrido com a boca atolada de merda em nome de uma ideologia de vida mega ultrapassada. Uma excelente atriz, mas um ser humano risível. pic.twitter.com/6M8Du2IyuI — JEFF (@jeffersonbruner) October 27, 2022

Cassia Kiss preocupada que eu por ser lésbica não irei ter filhos, mulher eu não tenho nem namorada e tu preocupada se eu vou ou não reproduzir com outra mulher! — Witcher of Dreaming ∆☥∇ (@lobodepelucia) October 27, 2022