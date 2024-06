Cauã Reymond atualiza estado de saúde de sua cachorrinha Shakira

Ator perdeu um de seus cachorros, Romeu, vítima de envenenamento; ao menos 40 cães da região da Barra da Tijuca foram contaminados, e sete morreram

Reprodução/Instagram/@cauareymond Cauã anima seguidores ao atualizar quadro de saúde da cachorrinha Shakira



Na última segunda-feira (10), o ator Cauã Reymond publicou um vídeo atualizando o estado de saúde de Shakira, sua cachorrinha que também foi envenenada na última semana. Romeu, outro cão do famoso, acabou não resistindo e faleceu no sábado (8), também vítima de envenenamento. “Ela tá melhorando”, atualizou o ator no vídeo publicado, onde Shakira aparece brincando com um ursinho de pelúcia e bastante animada. Nos comentários, seguidores, amigos e famosos celebraram a melhora da cachorrinha. “Amém! Que felicidade Cauã”, disse Susana Vieira. “Que bom”, falou Ivete Sangalo.

Na manhã de segunda-feira (10), o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, publicou em seu perfil do X (antigo Twitter), que uma lavagem nas calçadas na região do Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca foram feitas pela Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb). Ao menos 40 cães foram envenenados e sete morreram.