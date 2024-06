Ed Sheeran revela estar 10 anos sem celular e critica uso excessivo

Dono dos hits como ‘Perfect’ e ‘Shape of You’, artista afirmou que verifica seu e-mail apenas uma vez por semana

Reprodução/Youtube Ed Sheeran é uma das atrações do Rock in Rio 2024, festival que acontece em setembro no Rio de Janeiro



O cantor britânico Ed Sheeran revelou que está há mais de 10 anos sem celular. A revelação foi dada por Sheeran no podcast “Therapuss with Jake Shane”. Ele afirmou que a decisão veio quando começou a ficar famoso e recebia uma grande quantidade de mensagens diárias, em dezembro de 2015. Sheeran disse que sua equipe lhe fornece um celular pontualmente para campanhas nas redes sociais, mas ele prefere usar um tablet. “Eu tive o mesmo número desde os 15 anos, eu acho. Fiquei famoso e tinha 10.000 contatos em meu telefone que apenas… as pessoas apenas enviavam mensagens de texto o tempo todo. E eu estava constantemente em contato com muitas pessoas”, afirmou o músico de 33 anos. Com hits como “Perfect” e “Shape of You”, o artista afirmou que verifica seu e-mail apenas uma vez por semana. Ele destacou que uma das vantagens de usar e-mail é que não há a pressão de responder instantaneamente, o que torna a comunicação menos frenética.

Sheeran também criticou o uso excessivo de celulares, afirmando que o tédio é fundamental para a criatividade. O cantor ressaltou que o celular dispersa as pessoas e impede momentos de reflexão. “Quando você está sentado sem fazer nada, é quando penso em uma letra ou melodia, ou você terá uma ideia sobre o próximo passo em sua carreira”, disse ele. Ed Sheeran é uma das atrações do Rock in Rio 2024, festival que acontece em setembro no Rio de Janeiro. Headliner do Palco Mundo, Sheeran divide a line-up do dia 19 com Charlie Puth, Joss Stone e Jão.

Publicado por Luisa Cardoso

