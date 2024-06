Cauã Reymond lamenta morte de cachorro após envenenamento: ‘Triste e dolorido’

Por meio das redes sociais, o ator manifestou sua indignação, questionando os motivos por trás de tamanha crueldade

Reprodução/Instagram/@cauareymond Cauã Reymond e seu cachorro Romeu



O ator Cauã Reymond utilizou suas redes sociais para lamentar a morte de seu cachorro, Romeu, que foi vítima de envenenamento na sexta-feira (7). O ocorrido foi relatado por ele no Instagram, onde expressou sua tristeza e dor pela perda do animal de estimação. “Meu Romeuzin se foi. Nunca pensei que seria tão triste e dolorido. Te amo, meu amigo Memeu. Descansa”, escreveu em uma publicação acompanhada de um vídeo. Além de Romeu, sua cadela Shakira também teria sido alvo do possível envenenamento por chumbinho. Reymond levantou a hipótese de que o envenenamento dos cachorros poderia ter sido uma tentativa de roubo em sua residência.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Por meio das redes sociais, o ator manifestou sua indignação, questionando os motivos por trás de tamanha crueldade. “Não sei se fizeram isso para tentar roubar minha casa depois, não consigo entender. Mas quem fez isso é uma maldade, quem tem bichinho em casa, cuida do bichinho, não quer ver seu cachorro envenenado”, escreveu Cauã. “Não desejo nada de mal para ninguém, mas eu estou muito triste. Eu divido minha rotina, o Romeu, a Shakira…”, acrescentou. Ele ressaltou a dor causada pela perda de um animal de estimação, relembrando uma experiência semelhante de sua infância. Ele compartilhou uma foto de um dos cachorros em tratamento veterinário, demonstrando sua preocupação com a saúde dos animais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cauã Reymond (@cauareymond)

*Publicado por Sarah Américo

*Reportagem produzida com auxílio de IA