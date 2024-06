Preta Gil é hospitalizada no Rio e cancela apresentações em festivais

Apresentação foi cancelada, assim como a que estava marcada para domingo (9) no Festival Salve O Sul

A cantora Preta Gil foi internada na sexta-feira (7), no Hospital Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, pouco antes de sua apresentação no festival São João da Thay, no Maranhão. A apresentação foi cancelada, assim como a que estava marcada para domingo (9) no Festival Salve O Sul. A assessoria da artista informou que ela está tratando uma infecção urinária causada por um cálculo renal.

Todas as atividades profissionais de Preta foram suspensas temporariamente, conforme confirmado pela sua equipe. Em dezembro do ano passado, Preta Gil anunciou o término do tratamento contra um câncer no intestino, do qual havia sido diagnosticada em janeiro. No entanto, a cantora comemorou em agosto estar livre das células cancerígenas. No Festival Salve O Sul, que contará com a presença de Leo Santana e Ludmilla, o show especial Amigos com Chitãozinho e Xororó, Zezé Di Camargo e Luciano e Leonardo já aconteceu na sexta-feira. Enquanto no São João da Thay, em São Luís, no Maranhão, Preta Gil dividiu o palco com Pabllo Vittar e Lucy Alves, e no sábado, 8, Alceu Valença, Wesley Safadão e Fafá de Belém estão entre as atrações.

