Cauã Reymond sofre acidente de carro no Rio de Janeiro; saiba detalhes

Ator, que recebeu ajuda a Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, está bem; condutor do outro veículo precisou de atendimento

Reprodução/Instagram/cauareymond Cauã Reymond agradeceu a ajuda que recebeu do Barra Presente e do Corpo de Bombeiros



O ator Cauã Reymond se envolveu em um acidente de carro na manhã desta quarta-feira, 6. Ele estava voltando de um treino de artes marciais quando um homem bateu no seu carro. O próprio ator fez um relato sobre o assunto em suas redes sociais. “Acabei sofrendo um acidente, está tudo bem, graças a Deus, mas estou fazendo esse vídeo para agradecer o cuidado e a atuação do Barra Presente da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros”, falou o galã da Globo nos stories do Instagram. Segundo o artista, o condutor do outro carro não estava se sentindo bem e precisou de atendimento. “O senhor que, infelizmente, bateu no meu carro estava se sentindo um pouco mal. O Corpo de Bombeiros chegou super rápido para atendê-lo. Ele, se Deus quiser, vai ficar muito bem”, afirmou o artista, que ainda estava de kimono. “Saúde para todos e bom dia. O treino foi bom, mas infelizmente o acidente aconteceu”, concluiu. Conforme divulgado pela Quem, o acidente envolvendo o ator global aconteceu perto do viaduto do Quebra Mar, na Barra da Tijuca, zona Oeste do Rio de Janeiro.