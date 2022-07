Patricia Poeta passa por saia justa no ‘Encontro’ ao cometer gafe com mulher da plateia; entenda

Apresentadora fez a entrevistada ficar com os olhos cheios de lágrimas ao tocar em um assunto delicado

Reprodução/Globo Patricia Poeta tocou em um assunto delicado com mulher da plateia durante entrevista



A apresentadora Patricia Poeta, que assumiu no início desta semana o “Encontro” no lugar de Fátima Bernardes, cometeu uma gafe no programa desta quarta-feira, 6, ao interagir com uma pessoa da plateia. A jornalista comentava sobre a rivalidade entre Jove e José Lucas, irmãos que são apaixonados por Juma em “Pantanal”, quando decidiu ir conversar com uma mulher que assistia ao programa. “Você se identificou com a novela?”, perguntou a apresentadora. “Sim! Eu tinha uma irmã que era gêmea minha e uma tinha ciúme da outra, uma pegava o namorado da outra”, respondeu Zoraia, arrancando risos da plateia.

“E quem saía levando a melhor?”, perguntou Patricia. “Às vezes ela, ela sempre se dava bem”, respondeu a mulher. A ex-âncora do “Jornal Nacional” então disse: “Ela vai gostar de assistir [você na TV]”. Zoraia interrompeu a apresentadora e declarou: “Não… aí vem a parte triste da história. Ela faleceu faz 10 anos”. Visivelmente sem graça, Patricia falou: “Ah, meus pêsames”. Com os olhos lacrimejados, Zoraia acrescentou: “[Minha irmã] deixou três filhos e era para ter três netos”. A jornalista percebeu que a entrevistada queria chorar e optou por encerrar o papo: “Vou dar um abraço em você porque você lembrou dela e se emocionou. Obrigado, Zoraia por ter participado e compartilhado sua história com a gente”.