Causa da morte de Silvio Santos é revelada; confira

Apresentador morreu de broncopneumonia após infecção por influenza (H1N1)

Lourival Ribeiro/SBT/Divulgação Silvio Santos morreu aos 93 anos no dia 17 de agosto de 2024



O Hospital Albert Einstein, onde Silvio Santos estava internado desde o dia 1º de agosto, divulgou um boletim confirmando a morte do apresentador e dono do SBT. Segundo o documento, a causa da morte foi broncopneumonia após infecção por influenza (H1N1). “O Hospital Albert Einstein confirma com pesar o falecimento do Senor Abravanel, o Silvio Santos, aos 93 anos, no dia de hoje 17 de agosto de 2024, às 4h50, em decorrência de broncopneumonia após infecção por influenza (H1N1)”, diz nota, que presta solidariedade para família, amigos e fãs. A notícia da morte do lendário apresentador tinha sido compartilhada nas redes sociais do SBT. “Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos. Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros”, escreveu.