Qual foi a última vez que Silvio Santos apareceu na televisão?

Lendário apresentador da TV brasileira, Silvio Santos estava afastado das telinhas como apresentador desde setembro de 2022, quando passou o comando para a filha Patrícia Abravanel. Contudo, em 2023 ele foi até o SBT para as filmagens do seu programa dominical e o conteúdo foi transmitido em fevereiro de 2023. Questionado do sobre o motivo que o teria levado a tomar essa decisão, disse que estava “com preguiça de gravar”. Porém, a decisão também estava relacionada com os cuidados a saúde que já estava debilitada. Não houve uma despedida oficial de Silvio das telinhas, ele apenas ‘desapareceu’. Silvio Santos, de 93 anos, morreu neste sábado (17), após 17 dias internado.