Paris e Londres são as únicas a sediarem as Olimpíadas três vezes; relembre as cidades

Paris e Londres são as única cidades a realizarem três edições do maior evento esportivo do mundo

EFE/EPA/ETTORE FERRARI Anéis olímpicos são exibidos na Torre Eiffel em Paris, França, em 23 de julho de 2024



As Olimpíadas foram criadas em 1896, em Atenas, na Grécia, e, neste ano, Paris se junta a Londres ao se tornar a segunda cidade a sediar pela terceira os Jogos Olimpícos. A primeira foi em 1900 e a segunda em 1924, dessa forma a cidade se iguala a Londres, que foi a única a realiza três edições das Olimpíadas. Em 1906 houve uma edição especial das Olimpíadas, para comemorar os 10 anos da competição, contudo, ela não é considerada pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COI). A edição desde ano será iniciada em 26 de julho e vai até 11 de agosto. As Olimpíadas são hoje o maior evento do planeta e o único capaz de unir mais de 200 países em uma mesma cidade, e, ao longo de sua história, três edições precisaram ser canceladas por conta de guerras: Berlim, 1916, Tóquio e Helsinki, em 1940, e Londres, em 1944. Na última edição, feita na capital japonesa, as Olimpíadas precisaram ser adiadas por conta da pandemia de Covid-19. Com isso, ao invés de acontecer em 2020, como estava inicialmente programada, ela foi realizada no ano seguinte, em 2021. O Rio de Janeiro, sede dos jogos de 2016, é a única cidade-sede na América do Sul. As edições de 2028 e 2023 já tem sede. Serão realizadas em Los Angeles, nos Estados Unidos, e Brisbane, na Austrália, respectivamente.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Confira as cidades que já sediaram as Olimpíadas