Chas Newby, baixista que deixou os Beatles para ser professor, morre aos 81 anos

Músico britânico também se apresentou com a banda The Quarrymen; ele deu aula de matemática para turmas do ensino médio

Reprodução/Facebook/RockAndRollDetective Chas Newby foi baixista dos Beatles na década de 1960



O músico britânico Chas Newby, que por um curto período foi baixista dos Beatles na década de 1960, morreu aos 81 anos. A causa não foi divulgada. Amigos e familiares confirmaram a informação e prestaram homenagens ao artista. Roag Best, irmão do ex-baterista dos Beatles, Pete Best, fez um post no Facebook dedicado ao baixista. “Estamos absolutamente devastados ao ouvir as notícias muito tristes em relação a um dos amigos mais próximos da família, Chas Newby, que faleceu ontem à noite. Muitos de vocês o conhecem por ter ele tocado baixo tanto para os Beatles quanto para The Quarrymen, mas para nós ele era o Chas descontraído com um grande sorriso. Sentiremos muito a falta dele. Para sempre em nossos pensamentos”, publicou Roag nesta terça-feira, 23. O Cavern Club Liverpool, local onde os Beatles começaram sua carreira, também se manifestou: “É com grande tristeza que recebemos a notícia do falecimento de Chas Newby”.

Nascido em Liverpool no ano de 1941, o músico ficou conhecido pela breve passagem pelos Beatles. Ele tocou em alguns shows ao lado de John Lennon, Paul McCartney e George Harrison. O desejo do fundador dos Beatles, Lennon, seria que Chas continuasse na banda e seguisse com eles para uma turnê na Alemanha. O baixista, no entanto, não quis continuar no grupo e preferiu voltar para a universidade e se tornar professor de matemática. “A música nunca seria um meio de vida para mim”, declarou Chas ao Sunday Mercury em 2012. “As pessoas às vezes não acreditam em mim quando digo que não me arrependo, mas eu realmente não me arrependo. Eu aproveitei minha vida imensamente.” Após se formar, ele morou em Alcester e deu aulas para turmas do ensino médio. A música não ficou totalmente de lado e, por um período, ele conciliou a carreira de professor com as apresentações de uma banda de caridade chamada Racketts. Em 2016, voltou a se apresentar com o The Quarrymen após uma reformulação da banda.