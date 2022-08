Chay Suede expõe bastidores de gravação de ‘Travessia’ com Jade Picon; confira

O ator também comemorou a oportunidade de trabalhar a primeira vez com o diretor Mauro Mendonça Filho na novela de Glória Perez

Reprodução/TV Globo Chay Suede durante programa 'Altas Horas', da TV Globo



Chay Suede falou nesta quinta-feira, 18, como tem sido trabalhar com Jade Picon nas gravações de “Travessia”, novela que sucederá “Pantanal” no horário nobre da TV Globo. Através da função “Stories” do Instagram, ele afirmou que fez a primeira cena com a influenciadora digital. “Estou gostando muito da minha parceirinha. Hoje foi a primeira cena nossa junto. A primeira cena dela da vida. Foi muito legal e especial”, contou ele. “Desde a preparação, a gente se deu bem. Beijos Jadoca”, afirmou o ator. Jade, por sua vez, comemorou o início da carreira nas telinhas. “Meu primeiro dia gravando ‘Travessia’. Primeiro de muitos que estão por vir e não poderia ter sido melhor. Não vejo a hora de vocês conhecerem a Chiara. Obrigada a todos os envolvidos, o que eu estou sentindo agora não consigo nem colocar em palavras!”, contou ela, emocionada.

Ainda via redes sociais, Chay Suede também comemorou a oportunidade de trabalhar a primeira vez com o diretor Mauro Mendonça Filho na novela de Glória Perez. “Está sendo bom demais. Já tinha vontade de trabalhar com ele há um tempão. Ele é fantástico, parceirasso, amigo, sensível e inteligente”, elogiou. Já questionado sobre quando vai largar o trabalho como ator e voltar a cantar, ele brincou com a pergunta do seguidor. “Esse ramo? Essa nichada? Vou largar nada, gosto demais. Mas obrigado pelo carinho”, disse, aos risos.