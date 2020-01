Chiquinho Scarpa diz que estava brincando sobre implante de chip: ‘Já terminamos’

Reprodução/Instagram Chiquinho e Luana terminaram o namoro em outubro do ano passado



Após a repercussão que a história do chip implantando na namorada Luana Risério, Chiquinho Scarpa desmentiu a história na tarde desta quarta-feira (8) e disse que tudo não passou de uma piada mal interpretada.

Ao portal Uol, o socialite acrescentou que nem namora mais a corretora de imóveis 33 anos mais jovem que ele. “Terminei com Luana no dia 13 de outubro, de 2019. Dei essa entrevista em agosto, de 2019. Não entendi porque só publicaram agora. Já terminamos”, disse.

A história começou quando a repórter disse que eu precisaria de um GPS para encontrar a Luana aqui em casa, de tão grande o imóvel é. E eu respondi brincando: ‘Eu já implantei um chip nela’. Realmente não imaginaria que alguém pudesse acreditar nessa história”, esclareceu.

Segundo Chiquinho, durante a gravação de uma reportagem em sua casa a jornalista se espantou com o tamanho do local e perguntou se ele não perdia Luana lá dentro. A repercussão hoje, no entanto, não passou de um mal entendido.

Apesar do fim do namoro, Chiquinho disse que mantém uma boa relação com a ex, mas não está procurando um novo amor. “Não pretendo ter uma namorada por agora. Por enquanto, quero só trabalhar muito em 2020.”