‘Vergonhoso’, diz Chris Evans ao confirmar que nude vazado era seu

Intérprete do Capitão América cometeu uma gafe daquelas ao compartilhar, sem perceber, foto íntima no Instagram

Reprodução/YouTube Chris Evans usou do bom humor para alertar os fãs sobre a importância de votar na eleição americana



O astro Chris Evans ficou todo sem jeito ao confirmar, nesta terça-feira (15), que o nude vazado em suas redes sociais no último fim de semana era realmente seu. No Instagram, uma imagem de um pênis surgiu em gravação de tela compartilhada pelo ator sem que ele percebesse, mas foi retirada do ar momentos depois. “Algo aconteceu no fim de semana?”, brincou Evans. “Foi um fim de semana interessante e cheio de aprendizados, com muitos momentos didáticos. São coisas que acontecem e é vergonhoso, mas você tem que dançar conforme a música. Tenho fãs incríveis que me apoiaram”, falou ao Tamron Hall Show.

A gafe cometida pelo intérprete do Capitão América foi um dos assuntos mais comentados no Twitter. Na rede, ele usou do bom humor para desviar a atenção dos fãs do assunto. “Agora que eu tenho a atenção de vocês… VOTEM no dia dia 3 de novembro”, postou Chris Evans em referência à campanha eleitoral dos Estados Unidos.