Leo Dias: Carlinhos Maia diz que Luísa Sonza ‘não era bacana’ com Whindersson

Humorista mandou a real sobre treta com Luísa Sonza em entrevista ao Tô na Pan desta terça-feira (15)

Jovem Pan Carlinhos Maia conversou com Leo Dias e Ligia Mendes sobre suas impressões do casamento de Luísa Sonza e Whindersson Nunes



Carlinhos Maia participou do Tô na Pan, com Leo Dias e Ligia Mendes, nesta terça-feira (15), e falou sobre sua relação com Luísa Sonza. No ano passado, a cantora acusou o comediante de “tentar matar” Whindersson Nunes, com quem estava casada na época, após uma série de declarações polêmicas logo após Nunes revelar que tinha depressão. Maia, no entanto, disse que sua relação com Whindersson era boa e eles se desentenderam apenas profissionalmente. “Quando eu participava de ‘Os Roni’ [no Multishow] junto com o Whindersson e Tirullipa, eu fui um babaca. Eu não queria estar ali, aceitei porque estava com medo de sair de ‘A Vila’ [programa de Maia na mesma emissora]. Fui ficando com aquela raiva de fazer algo que não queria estar fazendo. Acabei por vários momentos tratando mal meus colegas de trabalho porque estava infeliz naquilo”, confessou Carlinhos.

O humorista elogiou bastante Whindersson, frisando que o problema entre eles foi “no âmbito profissional que não deu certo”. Mas com Luísa Sonza a história foi diferente. Após o textão que ela postou contra Maia nas redes sociais, ele pegou ranço da cantora. “Nunca fomos amigos. Eu gostava muito do Whindersson, a gente se encontrava na casa dele e sempre foi muito divertido, mas via algumas atitudes dela que eu dizia ‘não tá bacana esse jeito que ela está tratando as pessoas’. O jeito que ela tratava ele mesmo não estava bacana, mas eu também não podia julgar e criou-se aquele ‘rancinho'”, disse. “A minha questão com ela foi o exagero da frase ‘não vamos deixar esse cara matar o meu marido’. Que viagem foi essa? Na época, eu achava que ela podia ter pegado leve, poderia ter sido mais tranquila, fizesse o texto que fosse, mas me acusou de assassino, pô. Se algum fanático me encontrasse na rua e fizesse alguma besteira comigo ou minha família?”, questionou.

Apesar de toda a treta, Carlinhos Maia aconselhou que Luísa seja menos enfática em suas colocações. “Ela tem que ser menos porque recebeu as pancadas que soube dar lá atrás, de todos os lados. Foi bom ela ter experimentado um pouquinho disso aí para entender que também está no jogo e nem tudo que ela fala o pessoal vai aplaudir.” Ainda sobre o fim do casamento da cantora e Whindersson, ele disse que o humorista era claramente apaixonado por ela. “Eu sentia que ele amava muito ela, isso é fato, porque se você mexesse com ela, ele já vinha pra cima como um leão. E sentia que ela gostava dele, mas não sei, era como se alguma coisa não batia. Mas também a idade, é um povo muito novo, uma menina de 19 anos. Acho que eles casaram muito novos.”

Reveja o Tô na Pan com Carlinhos Maia na íntegra: