Cintia Dicker revela motivo das cirurgias da filha após o parto

Aurora passou por duas cirurgias e teve que ficar internada após o nascimento

Reprodução/Instagram/pedroscooby Aurora é a primeira filha de Pedro Scooby com Cintia Dicker



A modelo Cintia Dicker revelou nesta segunda-feira, 23, o problema de saúde da filha Aurora, a primeira do casamento com o surfista Pedro Scooby. De acordo com ela, a menina nasceu com gastrosquise, uma malformação congênita da parede abdominal do bebê. Em razão disso, a criança foi submetida a duas cirurgias e ficou internada após o nascimento. Cintia relembrou o momento em que Aurora nasceu e teve que ser levada para a primeira cirurgia. “Pude dar um beijo antes de encaminhá-la para a cirurgia. Naquele momento, o coração deu um nó e assim ficou durante os trinta minutos que seguiram. O procedimento terminou antes mesmo de finalizarem a minha cesárea. Todos na sala vibravam porque foi um caso de muito sucesso”, disse em entrevista à revista Vogue. “Esse é o maior amor do mundo e eu faço qualquer coisa para minha filha estar bem. Aprendi a valorizar de uma outra forma a minha mãe e todas as mães da UTI pela força inesgotável”, acrescentou. Depois de cinco dias internada, Aurora precisou passar por anestesia geral para colocar uma sonda intravenosa. Em seguida, foram mais dez dias até a bebê receber alta.