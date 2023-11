Cissa Guimarães explica por que decidiu posar na Playboy; veja

Atriz revelou que marido não gostou muito da ideia, mas mesmo assim aceitou aparecer nua na revista

Reprodução/Instagram @cissaguimaraes Cissa Guimarães contou por que posou na Playboy



Cissa Guimarães revelou que decidiu posar nua para a revista “Playboy”, em 1994, por causa de um motivo inusitado. Em participação no programa “Que História é essa, Porchat?”, a atriz contou que precisava de dinheiro para comprar um apartamento. “A Playboy bombando e eu sem nenhum tostão. Eu morava em um apartamento, tinha três filhos, dois de outro casamento e um de um casamento que estava rolando na época”, disse. A artista ainda lembrou que morava de aluguel num apartamento na Gávea, na Zona Sul do Rio de Janeiro, quando a proprietária pediu a residência. “Ou eu comprava ou tinha que sair porque ela queria vender”, continuou, lembrando que ela tinha seis meses para sair do local. Segundo Cissa, o marido não gostou muito da ideia, mas mesmo assim ela aceitou. O cachê pedido pela atriz foi justamente o valor do imóvel.

*Com informações do Estadão Conteúdo