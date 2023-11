Adriane Galisteu expressa apoio a Ana Hickmann após caso de agressão envolvendo o marido

Apresentadora da Record denunciou Alexandre Correa, com quem tem um relacionamento desde 1998

Reprodução/Jovem Pan News Galisteu se juntou a outras personalidades que manifestaram solidariedade a Ana Hickmann



A apresentadora Adriane Galisteu utilizou as redes sociais para expressar seu apoio a Ana Hickmann após o caso de agressão envolvendo o seu marido, o empresário Alexandre Correa. Em uma publicação em que aparece em uma sequência de fotos com seu filho, Galisteu deixou uma mensagem de solidariedade à colega de emissora. Nas últimas horas, Ana tem recebido diversas mensagens de carinho e apoio de amigos e famosos. Outras celebridades, como Tici Pinheiro, Xanddy, Beth Goulart e Celso Zucatelli, também se manifestaram nas redes sociais em apoio à apresentadora. Nesta segunda-feira, 13, a apresentadora da TV Record falou publicamente pela primeira vez sobre o ocorrido no programa “Hoje em Dia”. A apresentadora agradeceu o apoio que tem recebido dos fãs e afirmou que ainda não está pronta para dar detalhes sobre o assunto. “Quero agradecer a todos pelo carinho e apoio. Este tem sido um momento difícil para mim, para o meu filho e para a minha família. Ainda não estou preparada para falar sobre isso, mas assim que me sentir mais forte, prometo compartilhar tudo o que está em meu coração, como sempre fiz”, declarou Ana. Enquanto isso, Alexandre Correa bloqueou os comentários e apagou todas as suas publicações no Instagram. Ele deixou apenas o pronunciamento oficial que fez após o desentendimento com a apresentadora.