Cissa Guimarães abre álbum de memórias para homenagear filho: ’10 anos que você virou anjo’

10. Não, não é uma nota 10, mas bem que poderia ser. São 10 anos que você virou Anjo, Rafael. Portanto a nota é musical e infinita. Como o Amor que você nos ensinou e nos deixou de presente. E que nos une, tantas e tantos, muito mais que 10. 10 anos sem tua presença física, sem teu abraço, teu beijo, tua música, lindaaaaaa! Isso dói, como dói!!!!! Mas a gratidão de termos este Anjo de Luz há 10 anos é muito maior. Porque vc filho, veio para unir as pessoas no Amor! Minha dor é imensa, mas menor que minha gratidão por ser tua mãe e ter aprendido e recebido tanto Amor de você. Até porque meu amor, sei que você é imenso demais para ser só meu. Há 10 anos vc é nosso e só podemos agradecer por esta Sagrada Benção! Parabéns Anjo Rafael pelos seus 10 anos de Luz e Amor p nós! Salve Rafael! Todo amor da tua mãe ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟👼🏼 #rafaelmascarenhas #anjorafaelmascarenhas #rafiusk #meufiho #meuamor #filho #sagradoamor #benção #salverafaelmascarenhas #musica #diadoamigo #guitarra #rhcp #amorinfinito #saudadeseternas