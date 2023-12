Claudia Alencar é extubada e segue em estado grave, diz filho da atriz

Artista está hospitalizada na zona sul do Rio de Janeiro por conta de uma infecção bacteriana

Reprodução/Instagram/@claudiaalencaroficial Atriz Claudia Alencar está internada no Rio de Janeiro



A atriz Claudia Alencar, de 73 anos, está internada em uma hospital da zona sul do Rio de Janeiro desde o dia 17, por conta de uma infecção bacteriana. À revista “Quem”, o filho da artista, Yann Hatchuel, contou que ela foi extubada na manhã desta terça-feira, 26, mas o estado de saúde continua grave. “A última atualização que tive é que extubaram ela hoje de manhã e estão esperando para ver como vai reagir. O estado dela ainda é grave e ela segue na UTI, mas os exames clínicos continuam a apresentar melhoras. Ainda precisamos esperar o resultado novo da cultura que deve sair em três dias”, disse. Claudia fez uma série de trabalhos na TV ao longo das décadas de 1980, 1990 e 2000. Um dos seus personagens de maior destaque foi Laura, em Tieta (1989), escrita por Aguinaldo Silva e baseada no clássico homônimo do escritor baiano Jorge Amado. O próximo trabalho de Claudia será em Beleza Fatal, novela produzida pela HBO Max com previsão de estreia para o próximo ano.

*Com informações do Estadão Conteúdo