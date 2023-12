Anitta anima ceia de Natal ao som de funk, sertanejo e forró

Cantora compartilhou momentos da celebração ao lado de família e amigos, incluindo David Brazil e Nego do Borel

Reprodução/Instagram/@anitta Anitta apareceu dançando ao som de músicas de funk, sertanejo e forró ao lado de parentes e amigos



A cantora Anitta teve uma ceia de Natal animada, como mostram as imagens compartilhadas em suas redes sociais. Ela apareceu dançando ao som de músicas de funk, sertanejo e forró ao lado de parentes e amigos, incluindo os famosos David Brazil e Nego do Borel. Um dos momentos marcantes da noite foi a realização de um amigo oculto diferente. A funkeira explicou as regras da brincadeira, que consistiam em sortear um número para determinar a ordem de escolha dos presentes. A pessoa que pegasse um presente tinha o direito de tentar roubar o presente de alguém que já havia escolhido anteriormente, sendo que cada presente só poderia ser roubado três vezes. Entre os itens da brincadeira, os mais cobiçados incluíram R$ 1.000 e um celular. Noite natalina também foi a celebração antecipada aniversário da mãe de Anitta, Miriam Macedo, nasceu no dia 25 de dezembro. “Mais um ano de muita benção na minha vida. Gratidão, universo! Feliz Natal a todos”, escreveu a intérprete de “Envolver”.