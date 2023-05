Bruno, dupla de Marrone, é denunciado ao Ministério Público por transfobia

Cantor perguntou a repórter Lisa Gomes, que é uma mulher trans’, se ela ‘tem p*u’ durante uma entrevista

Reprodução/Instagram/brunodobem Bruno fez um comentário transfóbico durante uma entrevista com Lisa Gomes



A postura do cantor Bruno, que faz dupla com Marrone, durante uma entrevista feita pela repórter Lisa Gomes, rendeu ao sertanejo uma denúncia por transfobia que foi apresentada ao Ministério Público de São Paulo na última sexta-feira, 26. A informação foi confirmada à Jovem Pan pelo advogado Ângelo Carbone, que representa a Associação dos LGBTIQA+, encabeçada por Agripino Magalhães, deputado estadual suplente de São Paulo. Na denúncia, foi descrito que Bruno “cometeu crime de ódio contra as travestis e as mulheres transgênero, fazendo joça a respeito da identidade de gênero da repórter, excluindo-a do gênero feminino e provocando profundo sofrimento com um dos temas mais profundamente sofridos da história pessoal da profissional”. Em posts nas redes sociais, Agripino declarou: “Não é nada normal sair por aí perguntando às pessoas como são as partes íntimas delas, se você fizer isso com uma mulher é assédio! No caso dela [Lisa], agrava mais ainda por se configurar transfobia por ela ser mulher trans, existem leis para isso”.

O deputado acrescentou que “desde que a LGBTIFOBIA foi equiparada ao crime de racismo no STF, qualquer um que sentir ofendido por uma ofensa LGBTIFOBICA, pode denunciar e processar o autor das ofensas uma vez que não se trata de um mero crime de injúria pessoal, mas, sim, de ofender toda uma população LGBTQIA+, um grupo de pessoas”. No último dia 12 de maio, Lisa fez uma entrevista com Bruno nos bastidores de um show que ele e Marrone realizaram em São Paulo. Durante o papo, o sertanejo perguntou à repórter se ela tem “tem p*u”. Após o vídeo do momento viralizar, Lisa se manifestou nas redes sociais: “Foi horrível o que eu passei, foi horrível o que eu escutei, porque me trouxe a um lugar que não gostaria de estar novamente. Quando a gente passa por um processo de transição, esse processo é muito doloroso, muito difícil, porque eu nunca soube lidar muito bem com essa questão da aceitação”. Bruno gravou vídeo na ocasião pedindo desculpas: “Fui totalmente infantil, fui totalmente inconsequente. Quero pedir desculpa, não tem como voltar no tempo. Perdão, Lisa Gomes”.