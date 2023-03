Claudia Leitte revela que presenciou mãe sofrendo importunação sexual: ‘Precisa ter punição’

Cantora relatou que tinha oito anos quando viu um homem mexendo com sua mãe no ônibus e ficou apavorada

Reprodução/Globo Claudia Leitte disse que quando tinha oito anos viu sua mãe sendo vítima de importunação sexual em ônibus



A cantora Claudia Leitte revelou nesta quinta-feira, 30, que quando era criança presenciou sua mãe, Ilna Leite, sendo vítima de importunação sexual em um ônibus. “Já passei por isso no transporte público várias vezes, mas com a minha mãe é uma cena que não sai da minha cabeça”, comentou a artista no “Encontro” desta manhã. Em seu relato, a ex-jurada do “The Voice Brasil” contou que a mãe, atualmente aposentada, era professora e trabalhava em três turnos. “Eu acompanhava ela, tinha uma rotina e via muitas coisas acontecer, mas teve uma que eu, muito jovem, nunca esqueci. Ela me colocava sentada e ficava com as mãozinhas em torno de mim para me proteger. Geralmente era hora de rush, hora do almoço, saída de escola, movimentação muito grande dentro do ônibus, e [um dia] um cara encheu o saco da minha mãe de um modo muito intransigente que me assustou profundamente. Eu nunca esqueci da expressão dele.”

Segundo a artista, o homem tentou usá-la para chamar a atenção de sua mãe. “[Como se] não bastasse todo aquele constrangimento, ele olhou para mim, me chamou e disse: ‘Chama ela aí’. Lembro do pavor que eu senti.” Claudia tinha oito anos quando o caso aconteceu. “Eu era uma criança quando passei por isso com a minha mãe. Não é desrespeitoso, é mais do que isso. É invasivo, é triste, dói e me dá tremor na alma”, declarou. A cantora também disse que esse tipo de situação precisa ser exposta e combatida. “A gente passa por várias situações e a gente aprende a se esquivar, a gente se esconde, a gente se omite. Muito embora eu veja isso com tristeza e indignação, acho que a gente tem, sim, que falar. A gente precisa se apoiar, a gente precisa cobrar, tem que ter punição, precisa ser vista essa punição”, enfatizou.