Pabllo Vittar se revolta após comentário sobre filho de Ivete Sangalo ser visto com malícia: ‘Podres’

Cantora disse que não há conotação sexual no que escreveu no vídeo em que Marcelo mostra seu novo visual

Reprodução/Instagram/pabllovittar/Twitter/pabllovittar Pabllo Vittar foi criticada por comentário que fez em vídeo de Marcelo, filho de Ivete Sangalo



A cantora Pabllo Vittar rebateu as críticas que recebeu após um comentário que deixou em um post da cantora Ivete Sangalo ser interpretado por alguns seguidores como uma “cantada” em Marcelo, filho da artista baiana com o nutricionista Daniel Cady. No vídeo, o menino de 13 anos mostra ao som de Cria da Ivete como ficou seu visual após cortar o cabelo. “Nem em sonho eu imaginei . Saiu de mim”, escreveu a mãe de Marcelo na legenda do vídeo. Pabllo deixou dois comentários na publicação. Em um, ela disse “muito fofo”, já no outro, escreveu “genteeeeee” e acrescentou emojis como se estivesse com calor.

Esse segundo comentário não foi bem interpretado e, com a repercussão negativa, Pabllo se manifestou. “Não comentei isso com conotação sexual, conheço Marcelo, conheço Ivete, a maldade na cabeça de vocês fala mais de vocês do que de mim! Vocês são podres!!!!”, declarou a cantora no Twitter. Outros famosos também reagiram ao novo visual de Marcelo. “Ai, muito lindo!! Sua cara e sua energia”, falou a ex-BBB Vivian Amorim. “Vai sofrer, mamãe!!! (risos)”, brincou a dançarina Sheila Mello. “Daniel, é você ? Ficou lindão”, elogiou o cantor Leo Santana. “Que coisa mais linda, meu Deus”, declarou a cantora Claudia Leitte.