Claudia Raia deixa Globo após 40 anos e fala sobre novo momento: ‘Mais livre’

A atriz Claudia Raia, 57 anos, falou durante o programa “TV Fama” sobre sua carreira e o novo momento profissional. Nos palcos com a peça Tarsila, a Brasileira, Raia precisou perder quase 15 kg para interpretar a pintora.”Estou na ativa, faço aula de balé, malho, é um dia a dia bem corrido”, contou. “Me preparei para esse espetáculo”. No bate-papo, ela também revelou o fim do contrato com a Globo, que se encerra após 40 anos, em julho deste ano. “Tenho muita gratidão por ter ficado lá, por ter formado toda a minha personalidade profissional ali dentro”, declarou. “Tive muitas mãos estendidas a mim e sou realmente muito grata. Agora é hora de fazer outras coisas. Não tenho nenhum projeto de audiovisual, mas temos muitos projetos de teatro e as coisas vão aparecendo”. “Acho bonito também esse meu segundo ato mais livre e que faz parte desse momento que estou vivendo”, completou.

*Com informações do Estadão Conteúdo