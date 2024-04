Zagueiro do Corinthians pede desculpas à torcida após ser expulso por agredir bandeirinha

Raul Gustavo levou cartão vermelho aos 13 minutos do segundo tempo da partida contra o Argentinos Juniors, por empurrar e acertar o rosto do auxiliar de arbitragem; Timão perdeu por 1 a 0

MARCOS BRINDICCI/AFP Raul Gustavo discute com o árbitro Piero Maza durante jogo do Corinthians contra o Argentinos Juniors



No jogo entre Corinthians e Argentinos Juniors, válido pela fase de grupos da Copa Sul-Americana, o zagueiro Raul Gustavo foi expulso aos 13 minutos do segundo tempo por agredir o bandeirinha da partida, empurrando e acertando o rosto do auxiliar com o cotovelo. Os torcedores do Timão ficaram revoltados com o beque, já que não foi a primeira vez que ele perdeu a cabeça e prejudicou a equipe. Após a derrota alvinegra por 1 a 0 em Buenos Aires, Raul fez um pedido de desculpas à torcida corintiana. Ele utilizou suas redes sociais para se retratar publicamente pelo lance que culminou na sua expulsão, admitindo o erro e reconhecendo que prejudicou a equipe em um momento crucial. “Tenho a consciência de que errei e acabei prejudicando a minha equipe em uma partida que era fundamental para o Corinthians. Peço desculpas aos meus companheiros, comissão técnica e a todos os torcedores, mas, principalmente, ao bandeira da partida”, declarou o defensor de 25 anos.

Com a expulsão de Raul Gustavo, o Corinthians ficou com um jogador a menos em campo, o que prejudicou a atuação da equipe e impossibilitou uma reação em busca do empate. O zagueiro se comprometeu a se dedicar ainda mais nos treinos para ajudar o clube da melhor forma possível e apagar o episódio negativo. Devido ao cartão vermelho, Raul será desfalque certo no próximo jogo do Alvinegro pela Sul-Americana, contra o Nacional-PAR, no Paraguai. Revelado pelo Timão, o zagueiro voltou ao clube após um empréstimo ao Bahia, onde também não se firmou. “Vou seguir trabalhando e me dedicando cada dia mais para ajudar o clube da melhor maneira possível, pois é o clube que me abriu as portas e é o clube que eu tanto amo.”

Publicada por Felipe Cerqueira

