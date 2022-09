Claudia Raia diz que rebateu médica que cogitou sua gravidez: ‘Está louca?’

Atriz, de 55 anos, achou que o resultado do teste de farmácia estava errado; criança é fruto do casamento da artista com Jarbas Homem de Mello

Reprodução/Instagram/claudiaraia Claudia Raia está gravida do seu terceiro filho, sendo o primeiro com Jarbas Homem de Mello



A atriz Claudia Raia deu detalhes de como descobriu que está grávida do seu terceiro filho. Nos stories do Instagram, ela contou que a médica desconfiou da gestação após notar alterações em um exame feito por ela. “Quando a médica me pediu um beta, um exame de sangue de gravidez, eu falei: ‘Amor, você está louca. De onde que você tirou isso? Eu tenho 55 anos de idade’. Aí ela falou: ‘Mas eu preciso investigar porque todas as suas taxas estão diferentes, estão estranhas’. O que eu fiz? Fui na farmácia”, contou. Como teria que esperar mais de um dia para realizar o exame de sangue, Claudia decidiu fazer um teste rápido. “Não aguentei [esperar]”, comentou. “Fiz o teste. Grávida de mais de três semanas. Eu falei: ‘Está errado, não pode ser’. Gente, tenho 55 anos, olhei para cima e falei com Deus: ‘Vocês querem me enlouquecer, não é assim a vida’.” Com o resultado em mãos, a atriz disse que se questionou: “Como é que aconteceu isso?”. Claudia já é mãe de Enzo, de 25 anos, e Sophia, de 19, ambos fruto de um relacionamento anterior da atriz com o ator Edson Celulari. O bebê que está esperando atualmente é do ator Jarbas Homem de Mello, com quem é casada desde 2018. Ao anunciar a gravidez nas redes sociais, a artista declarou que o casal sonhava em ter um filho.