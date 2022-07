Alexandre Frota provoca Claudia Raia após ela expor que Marisa Monte perdeu a virgindade com ele

‘Lamento muito que ela ainda não tenha me esquecido’, declarou o deputado federal sobre a ex-mulher

Reprodução/Instagram/alexandrefrota_oficial/claudiaraia Alexandre Frota se posicionou sobre as declarações de Claudia Raia



O deputado federal de São Paulo Alexandre Frota se manifestou após a atriz Claudia Raia expor que a cantora Marisa Monte perdeu a virgindade com ele. Durante participação no “Saia Justa”, do GNT, a artista comentou sobre o rótulo que carrega por ter sido casada com ex-ator pornô: “[As pessoas falam como se] só eu namorei e casei com o Alexandre Frota, Marisa Monte perdeu a virgindade com Alexandre Frota, Paula Lavigne namorou o Alexandre Frota. Por que só eu, gente? A pessoa tem que dividir um pouco o peso”. O comentário da atriz arrancou gargalhadas das apresentadoras Astrid Fontenelle, Sabrina Sato, Luana Xavier e Larissa Luz. O assunto viralizou nas redes sociais e Frota fez um desabafo nos stories do Instagram.

“Lamento muito que a Claudia Raia ainda não tenha me esquecido. Com todo respeito, acho que ela está errando e passando da curva, com o tempo está ficando engraçada, ainda colocou na fofoca a Marisa”, escreveu o deputado federal, que também criticou as apresentadoras do “Saia Justa”. “O mais interessante é a Astrid às gargalhadas (mais previsível impossível), as duas não sei quem são ou o que fazem, e a Sabrina Sato não pode rir muito, se a gente começar a falar, vai ter muita gargalhada. Pior do que os que fazem fofoca, só os que param para ouvi-las”, concluiu. Claudia foi casada com Frota de 1986 a 1989 e até hoje o relacionamento rende assunto. Já o namoro do deputado com a ex-integrante dos Tribalistas se tornou público ano passado. “Conheci a Marisa Monte há muitos anos, no Rio, fazendo uma peça do Miguel Falabella, a ‘Rocky Horror Show’. Ela foi minha namorada, ninguém sabia”, contou em um podcast.

Cansada do peso de sempre ser lembrada como ex-esposa de Alexandre Frota, Cláudia Raia expôs que Marisa Monte perdeu a virgindade com o político.pic.twitter.com/mP7g9Zq4ys — PAN (@forumpandlr) June 30, 2022

