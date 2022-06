Claudia Raia relata sufoco ao tentar realizar fetiche sexual; assista

‘Peguei minha bolsa e fui embora. Não deu para mim’, afirmou a atriz, que se fantasiou para o parceiro

Reprodução/GNT Claudia Raia tentou realizar seus fetiches sexuais, mas todos deram errado



A atriz Claudia Raia revelou que já teve vários fetiches sexuais, mas todos deram errado quando ela tentou colocar em prática. “Vou muito intensa, eu acho, e essa coisa de ser comediante me atrapalha um pouco”, comentou a artista no “Saia Justa”, do GNT, exibido na última quarta-feira, 29. Sem revelar o nome do parceiro, a artista contou que uma vez se fantasiou de enfermeira para um pretendente, mas quando ele a viu fantasiada, teve uma crise de riso. “Ele ria de cair lágrima”, comentou Claudia, que mesmo assim tentou sensualizar para o parceiro. “Fiz uma coreografia, [coloquei a mão] na porta.” Ele continuou rindo e a atriz ficou sem entender o que estava acontecendo, até que o homem explicou: “Minha mãe é enfermeira”. A artista disse que isso cortou totalmente o clima do momento: “Acabou com tudo, peguei minha bolsa e fui embora. Não deu para mim”. Mesmo tendo familiaridade com a dança por ser bailarina, Claudia disse que já tentou fazer streap-tease, mas também não teve sucesso. “Eu danço, teria que dar certo, mas não dá. Eu rio e me acho ridícula”, finalizou a atriz, atualmente casada com o ator Jarbas Homem de Mello.