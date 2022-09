Claudia Raia se emociona ao falar em público sobre gravidez: ‘O maior prêmio da vida’

Atriz recebeu o Prêmio Bibi Ferreira de ‘Melhor Musical Brasileiro’ por ‘Conserto Para Dois’; Jarbas Homem de Mello ganhou como ‘Melhor Ator em Musicais’ e dedicou ao filho

Divulgação/Andy Santana Musical produzido e protagonizado por Claudia Raia venceu Prêmio Bibi Ferreira



A atriz Claudia Raia, que na última segunda-feira, 19, anunciou que está grávida do ator Jarbas Homem de Mello, ficou emocionada ao falar da gravidez no Prêmio Bibi Ferreira, que aconteceu na noite da última quarta-feira, 21, no Teatro Santander, em São Paulo. A artista, de 55 anos, subiu no palco para receber o prêmio de Melhor Musical Brasileiro por “Conserto Para Dois, O Musical” – espetáculo produzido e protagonizado por ela e por seu marido, que também assina a direção do espetáculo. Claudia agradeceu a toda a equipe envolvida no musical e fez um agradecimento especial ao pai do seu terceiro filho. “Ele é meu companheiro de cena, de vida e agora pai desse filho que eu estou esperando. Estou muito feliz, o espetáculo ficou dois anos e meio sendo feito a várias mãos. Mãos talentosas, mãos fortes e mãos do teatro musical. Fico realmente muito feliz, embora eu tenha ganhado o maior prêmio da vida, que está aqui na minha barriga. Esse prêmio é muito importante para a gente”, discursou a atriz emocionada. Jarbas também foi premiado e não escondeu sua surpresa ao levar o Bibi Ferreira de Melhor Ator em Musicais. “Juro que eu não esperava. Quero dividir esse prêmio com meus colegas que também foram indicados. Quero dedicar esse prêmio ao meu amor, Claudia Raia, ao meu filho que está chegando e a toda a equipe do ‘Conserto Para Dois’, que é muito coesa. Levantamos esse espetáculo e corremos com ele pelo Brasil, fomos até Portugal e é uma alegria esse projeto. A gente volta com ele qualquer dia.”