Claudia Rodrigues deseja força a Guta Stresser: ‘Essa doença é uma merd*’

Atriz de ‘A Grande Família’ foi diagnosticada com esclerose múltipla, mesma doença que acomete a ex-humorista da Globo há 22 anos

Reprodução/Instagram/claudia_rodrigues_oficial/gutastresser Claudia Rodrigues gravou uma mensagem para Guta Stresser após diagnóstico de esclerose múltipla



A atriz Claudia Rodrigues, que há 22 anos lida com a esclerose múltipla, mandou um recado para a também atriz Guta Stresser, que recentemente revelou que foi diagnosticada com a mesma doença. A humorista que protagonizou na Globo o seriado “A Diarista” postou um vídeo para a colega de profissão e aproveitou para se declarar para sua ex-empresária, Adriane Bonato, com quem está namorando atualmente. “Oi, Guta, tudo bem? Tudo bem não está, né? Essa doença é uma merda, ela vai acabando com a gente aos poucos, você tem que ter fé. Acontece que se você tiver alguém como eu tenho Adriane Bonato, pode saber que você vai ter muita qualidade de vida e muitos anos também. Quero que você tenha fé, acredite em Deus. Que Deus te abençoe! Um beijo, eu te adoro”, falou Claudia. A esclerose múltipla é uma doença que causa distúrbios na comunicação do cérebro com o corpo, isso porque o sistema imunológico destrói a cobertura protetora de nervos.

Famosa por interpretar Bebel em “A Grande Família”, Guta tornou público seu diagnóstico em uma entrevista à revista Veja. Ela contou que começou a esquecer palavras básicas, como copo e cadeira, e a apresentar outros sintomas: “Se ficava duas horas parada assistindo a um filme na TV, logo sentia dores musculares. Tinha formigamentos frequentes nos pés e nas mãos, enxaquecas fortíssimas e variações de humor. O pior era um zumbido constante no ouvido. Parecia que havia ali um fio desencapado, provocando um curto-circuito na minha cabeça. Após uma ressonância magnética, recebi enfim o diagnóstico”, contou a atriz. Além de Claudia, Guta recebeu mensagens de apoio de diversos outros famosos, como os atores Dira Paes, Heloisa Périssé, Lúcio Mauro Filho, Matheus Nachtergaele, Malu Valle, Guilherme Weber, Natália Lage, Marianna Armellini e Alexandra Richter.