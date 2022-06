Guta Stresser é diagnosticada com esclerose múltipla: ‘Perdi o chão’

Atriz disse que começou a esquecer palavras básicas e a apresentar outros sintomas da doença

Reprodução/Instagram/gutastresser Após apresentar vários sinais, Guta Stresser fez uma ressonância magnética e recebeu o diagnóstico



A atriz Guta Stresser, que fez sucesso interpretando Bebel em “A Grande Família”, revelou que foi diagnosticada com esclerose múltipla, mesma doença enfrentada pela atriz Claudia Rodrigues. “Comecei a esquecer palavras bem básicas, como copo e cadeira. Se ficava duas horas parada assistindo a um filme na TV, logo sentia dores musculares. Tinha formigamentos frequentes nos pés e nas mãos, enxaquecas fortíssimas e variações de humor. O pior era um zumbido constante no ouvido. Parecia que havia ali um fio desencapado, provocando um curto-circuito na minha cabeça. Após uma ressonância magnética, recebi enfim o diagnóstico”, contou. A declaração foi dada em entrevista à revista Veja e compartilhada pela atriz nesta segunda-feira, 20, em suas redes sociais.

Receber o diagnóstico não foi algo fácil para Guta. “Perdi o chão na mesma hora. Nem sabia direito o que era aquilo, só que afetava o cérebro, e só isso me soou aterrorizante. O médico explicou que se trata de uma doença autoimune em que o próprio corpo ataca a mielina — a capa de gordura que reveste os neurônios e ajuda nas conexões da mente. Os especialistas não sabem por que esse processo é desencadeado. O que está comprovado é que atinge os movimentos e a fala. Tive muito medo”, confessou a atriz, que foi tranquilizada pelos médicos. “Pela minha cabeça se desenrolava um filme em que eu ficava completamente incapacitada. Mas, com a ajuda do neurologista, entendi que diagnóstico não é sentença e que, apesar da doença não ter cura, ela tem, sim, tratamento.”