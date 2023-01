Claudia Rodrigues é internada novamente com fortes dores

Atriz passou por uma bateria de exames e já foi descartado que a dor tenha relação com a esclerose múltipla

Reprodução/Instagram/claudia_rodrigues_oficial Com fortes dores de cabeça, Claudia Rodrigues foi internada e passou por bateria de exames



A atriz Claudia Rodrigues voltou a ser internada nesta segunda-feira, 23, no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Procurada pela Jovem Pan, a equipe da artista informou que ela estava internada desde quarta-feira, 18, e teve alta no sábado, 21. O motivo da internação dela se deu por uma dor de cabeça que foi aumentando de forma gradativa. Depois de estabilizada, ela ficou no acompanhamento e sábado foi liberada. Ela voltou para Curitiba e lá potencializou, triplicou a dor, e tivemos que voltar com ela para o hospital. Ela precisou ficar internada para fazer exames e passar com especialistas para saber por que isso está acontecendo”.

Claudia ainda não recebeu um diagnóstico, mas já foi descartado que as dores tenham relação com a esclerose múltipla ou com o tratamento da medicina integrada que a atriz está fazendo. “Desde de dezembro a agenda dela aumentou, Claudia está em atividade de três a quatro vezes na semana fazendo palestras sobre longevidade e qualidade de vida junto com a namorada, Adriane Bonato, então direto elas estão na estrada. Isso não fazia parte do cotidiano da Claudia, até porque ela ficou reclusa por três anos devido à pandemia. Hoje, ela tem um relacionamento ativo, está trabalhando e tem atividades diárias. Pode ser um excesso de atividades, mas isso ainda é uma hipótese”, explicou a equipe da artista, que aguarda um parecer médico.