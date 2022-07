Namorada de Claudia Rodrigues diz que atriz a vê como um homem: ‘Me trata no masculino’

Adriane Bonato contou que a artista, que vive sua primeira relação homoafetiva, ainda está se encontrando

Reprodução/Instagram/adrianebonatooficial Adriane Bonato assumiu namoro com Claudia Rodrigues em junho deste ano



A empresária Adriane Bonato deu detalhes de como está sendo seu relacionamento com a atriz Claudia Rodrigues. Elas assumiram um namoro em junho deste ano, após Adriane deixar de empresariar a carreira da humorista. Esse é o primeiro relacionamento de Claudia com uma mulher. “Acho que ainda não caiu a ficha dela. Ela está se encontrando, está se entendendo. Na cabeça dela, ela ama a Adriane, que é uma mulher, mas ela vê um homem, não vê uma mulher. Ela age como se eu fosse homem. Por exemplo, ela fala ‘ele’, me trata no masculino”, contou a ex-empresária da atriz no “SuperPop”, da RedeTV!. O envolvimento entre as duas começou antes de Adriane romper o vínculo profissional que tinha com a artista. “Quando fui embora, ela quase morreu. Ela primeiro me roubou um beijo em uma festa de família, todo mundo lá. Aquilo me assustou muito. Sempre fui uma pessoa muito recatada, sempre preservei os relacionamentos que eu tive, nunca me expus.”

Após o beijo surpresa, Adriane disfarçou e foi ao banheiro. Quando deixaram a festa, ela perguntou a Claudia por que ela teve essa atitude. Segundo Adriane, foi nesse momento que a protagonista do extinto seriado “A Diarista” se declarou. Claudia disse que estava apaixonada por Adriane e queria casar com ela. “É o jeito Claudinha de ser, nunca vi uma pessoa tão direta. Falei para ela que não, que estava confundindo as coisas”, contou a namorada da humorista. Mesmo gostando de Claudia, Adriane teve receio de investir na relação, pois tinha medo da atriz ser alvo de ataques homofóbicos. “Tinha medo de tudo o que poderia acontecer com ela. Ela já sofreu vários preconceitos no passado, primeiro por gordura, depois por ser baixinha e depois veio a doença”, explicou a empresária atriz, que há 22 anos enfrenta a esclerose múltipla.