Claudia Rodrigues recebe alta e grava vídeo agradecendo orações; assista

Atriz disse que agora vai voltar para a reabilitação: ‘Estou me esforçando muito para me recuperar’

Reprodução/Intagram/claudia_rodrigues_oficial/20.07.2021 Claudia Rodrigues teve alta após ser internada com crise relacionada à esclerose múltipla



A atriz Claudia Rodrigues recebeu alta do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, nesta terça-feira, 20. Em um vídeo publicado no Instagram, a artista agradeceu o apoio que recebeu nesse tempo em que passou internada. “Amo vocês e agradeço cada oração, mensagem, ligação, cada gesto de carinho. Muito obrigado! Eu estou aqui graças a Deus, a minha equipe médica e a minha empresária e anjo da guarda, Adriane Bonato, que não mede esforços para me ajudar e vem nessa luta comigo há oito anos”, falou a atriz. “Agora vou voltar para minha casa, para minha filha, que estou morrendo de saudade, e para a minha reabilitação, pois estou me esforçando muito para me recuperar das sequelas da esclerose múltipla.”

A artista, que protagonizou o seriado “A Diarista”, de 2004 a 2007, na Globo, contou que não faz mais tratamento e, sim, um treinamento que começa às 9h e vai até às 20h. “Só paro duas horas para almoçar e descansar”, comentou. Claudia também pediu para as pessoas continuarem se protegendo na pandemia: “Quero pedir para vocês usarem máscara, álcool gel e que se cuidem, por favor”. Na semana passada, a atriz passou mal e foi ao médico apresentando sintomas como dormência no braço e na perna direita, dores de cabeça, febre e confusão mental. Adriane, empresária e amiga de Claudia, explicou nas redes sociais que se tratava de uma crise relacionada a esclerose múltipla e que atriz precisou ser internada para não ter um surto. Enquanto esteve no hospital, a artista fez exames e os médicos decidiram suspender uma medicação, que Claudia vai tomar daqui três meses, e antecipar a segunda dose da vacina da Pfizer contra a Covid-19, que foi aplicada na segunda-feira, 19.