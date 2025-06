Com a camisa do Flamengo, Mulher Melão faz ensaio ousado em trem nos EUA e gera polêmica; veja as fotos

Modelo andou e tirou fotos no transporte público americano de biquíni fio-dental, atraindo a atenção dos passageiros

A influenciadora de conteúdo adulto conhecida como Mulher Melão, de 38 anos, decidiu fazer um ensaio fotográfico ousado em um trem nos Estados Unidos, onde posou apenas de biquíni fio-dental. O evento ocorreu durante a viagem entre as cidades de Filadélfia e Nova York, atraindo a atenção dos demais passageiros a bordo. Em publicação no Instagram, ela comentou sobre a experiência, mencionando que estava se sentindo “super à vontade” após assistir a um jogo do Flamengo no Mundial de Clubes.

Admiradores e famosos elogiaram Melão. “Você é única, menina”, disse Milene Pavoró, assistente de palco “Programa do Ratinho”. Muitos destacaram os atributos físicos da modelo, e um fã a elogiou pela “coragem”. No entanto, teve quem a criticasse pelo ensaio. “Falta de respeito com as crianças com os idosos”, apontou uma seguidora. “Como é que ainda não foi presa aí nos EUA?”, questionou outro.

“Os policiais americanos estão dormindo. Isso é um absurdo, uma mulher seminua nas ruas e no transporte público constrangendo todo mundo”, completou.

Vale lembrar que, em maio, a modelo já havia realizado um ensaio semelhante em um trem da SuperVia, o que gerou polêmica. Na ocasião, a empresa se manifestou publicamente, afirmando que tomaria medidas legais contra a produtora de conteúdo adulto.

