Famosa recusa ‘A Fazenda’ para não perder dinheiro com venda de nudes: ‘Rende mais’

A 15ª edição do reality rural da Record TV está prevista para estrear no dia 19 de setembro

A ex-cantora de funk Renata Frisson, mais conhecida como Mulher Melão, disse que não aceitou o convite da Record para participar da próxima edição de “A Fazenda”. Isso porque, ao fazer as contas, a artista percebeu que não valeria a pena financeiramente. Procurada pela Jovem Pan, Mulher Melão confirmou a informação antecipada pelo iG. “Vender nudes rende mais”, explicou a artista. De acordo com Renata, o cachê oferecido pela Record foi de R$ 80 mil, um valor que achou baixo considerando o que lucra atualmente com o OnlyFans. “Adoro o programa, mas não me vejo lá dentro porque não conseguiria viver sem fazer minhas nudes. É impossível ficar três meses longe dos fãs. O que eu ganho lá na plataforma é muito maior que o cachê do programa”, disse Melão ao UOL. O que também a impediu de aceitar o convite foi a ideia de ficar confinada em uma fazenda. “Não nasci para ficar presa no meio do mato.” Renata deixou claro que só pensaria em aceitar o convite caso o cachê subisse para R$ 1 milhão, esse, no entanto, é quase o valor do prêmio conquistado pelo campeão. Em “A Fazenda 14”, a atriz Bárbara Borges, vencedora da edição, faturou R$ 1,5 milhão. A 15ª edição do reality rural está prevista para estrear no dia 19 de setembro.