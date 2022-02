Com câncer, João Neto, dupla de Frederico, fala de cirurgia e descarta quimioterapia

Cantor será operado em Barretos e precisará ficar 15 dias de repouso; depois desse período, ele pretende retornar com sua agenda de shows

Reprodução/Instagram/joaonetoefrederico Após ser diagnosticado com câncer, João Neto passará por cirurgia



O cantor João Neto, dupla de Frederico, tranquilizou os fãs após revelar que foi diagnosticado com câncer de tireoide. Ele descobriu a doença ao fazer exames de rotina em dezembro do ano passado. O sertanejo contou que passará por uma cirurgia no Hospital de Amor, antigo Hospital de Câncer de Barretos, no interior de São Paulo, e enfatizou que se trata de um procedimento simples. “Estou rumo a Barretos para fazer minha cirurgia. Quero tranquilizar vocês, é um tratamento bem tranquilo, vou precisar ficar apenas uns 15 dias de repouso para recuperação, mas logo, logo vou seguir com a agenda de shows normal, tudo 100%, podem ficar tranquilos. Graças a Deus não vou precisar fazer quimioterapia, daqui 15 dias já estou on”, afirmou o cantor em um vídeo publicado no Instagram. A cirurgia deve acontecer nesta quinta-feira, 17, e na sexta, 18, ele já deve receber alta para cumprir o repouso do pós-operatório em casa. João Neto também aproveitou para agradecer o apoio que está recebendo de fãs e famosos: “Quero agradecer as manifestações de carinho de cada um de vocês e dizer que são muito especiais”.