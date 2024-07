Com H1N1, Silvio Santos não tem previsão para deixar hospital

Segundo informações, o lendário comunicador de 93 anos está bem e tomando medicações.

Silvio Santos está internado no Hospital Albert Einstein



O apresentado Silvio Santos, que está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, com H1N1 segue sem previsão de alta, informou a assessoria do SBT. Contudo, segundo informações, o lendário comunicador de 93 anos está bem e tomando medicações. Silvio Santos está afastado das telinhas desde 2022, quando apresentou pela última vez o tradicional Programa Silvio Santos. O apresentador, depois de passar definitivamente a apresentação da atração para sua filha Patrícia Abravanel, disse que estava “com preguiça” de trabalhar. A mesma justificativa foi dada diversas vezes por suas filhas. O H1N1 é um vírus da família influenza (gripe) do tipo A. Sua transmissão é mais frequente no inverno e os sintomas são típicos de uma infecção respiratória: febre alta, tosse, dor de garganta, coriza, congestão nasal, dor de cabeça e mal-estar geral.

*Com informações do Estadão Conteúdo