Confirmou a paternidade? Neymar vai a maternidade e visita Helena, apontada como sua filha

Menina seria fruto de uma relação extraconjugal com a modelo Amanda Kimberlly, mas os dois nunca falaram sobre o assunto; jogador privou a publicação no Instagram

Reprodução/Instagram/@neymar Davi Lucca e Neymar foram até o hospital ver a recém-nascida, Helena



Na tarde desta sexta-feira (19), finalmente, os rumores foram encerrados e o jogador Neymar confirmou que a filha de Amanda Kimberlly, Helena, nascida no último dia 3 de julho, também é dele. Em uma postagem nas redes sociais, o brasileiro mostrou momentos dos bastidores do parto da modelo, onde ele, o filho Davi e alguns familiares acompanhavam a espera da pequena neném. Sem legendas ou justificativas, Neymar apenas escreveu a data de nascimento da filha com um coração. Além dele, Rafaella Santos, irmã e madrinha de Helena, também compartilhou com os seguidores o presente que recebeu de Amanda, a convidando para ser madrinha da recém-nascida. Neymar já é pai de Davi Lucca, de 12 anos, que tem como mãe Carol Dantas e Mavie, de nove meses, fruto do relacionamento com a modelo Bruna Biancardi.

