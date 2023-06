Com infecção bacteriana, Madonna é internada na UTI e adia início de nova turnê

Prevista inicialmente para começar em 15 de julho na cidade de Vancouver, Canadá, a estreia de “Celebration” já tinha ingressos esgotados

Getty Images Madonna está com infecção bacteriana e está se tratando na UTI



Por causa de uma infecção bacteriana, Madonna adiou a sua turnê “Celebration”. Segundo anúncio no último sábado, 24, nas redes sociais de seu empresário, Guy Oseary, a cantora está em tratamento na UTI. “No sábado (24), Madonna desenvolveu uma infecção bacteriana série que a levou a uma internação de diversos dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Sua saúde está melhorando, mas ela ainda está sob cuidados médicos. A expectativa é de uma recuperação total”, diz a nota postada Oseary no Instagram. “Neste momento, vamos precisar pausar todos os compromissos, que inclui a turnê. Vamos compartilhar mais detalhes assim que os tivermos, incluindo uma nova data de início para a turnê e para os shows reprogramados.” Prevista inicialmente para começar em 15 de julho na cidade de Vancouver, Canadá, a estreia de “Celebration” já tinha ingressos esgotados. Durante esta turnê, a maior cantora pop do mundo vai percorrer 43 cidades.