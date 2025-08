Como Whindersson Nunes soube que era superdotado? Conheça o teste

Descoberta foi feita por meio de testes neuropsicológicos que avaliaram seu Quociente de Inteligência (QI), que chegou ao impressionante índice de 138

Reprodução/Instagram/@whinderssonnunes 'Entendi por que que eu me sentia de tal forma em tal ano', afirmou Whindersson



O humorista e influenciador Whindersson Nunes revelou que recebeu um diagnóstico de altas habilidades, também conhecido como superdotação, enquanto estava internado em uma clínica para tratamento de dependência de álcool. A descoberta foi feita por meio de testes neuropsicológicos que avaliaram seu Quociente de Inteligência (QI), que chegou ao impressionante índice de 138. “Entendi por que que eu me sentia de tal forma em tal ano”, afirmou Whindersson durante uma entrevista ao programa Fantástico, exibido no último domingo (3). Ele comentou que o resultado ajudou a compreender aspectos de sua trajetória e comportamento.

Segundo a neuropsicóloga Carolina Mattos, a média de QI da população gira entre 96 e 101. “O dele é bem mais alto”, afirmou a especialista ao programa. O resultado coloca Whindersson Nunes acima de aproximadamente 98% da população, de acordo com a curva de distribuição usada em testes padronizados como o WAIS (Escala de Inteligência de Wechsler para Adultos), um dos instrumentos mais utilizados no mundo para avaliar habilidades cognitivas.

O que é o teste de QI?

O Quociente de Inteligência (QI) é uma medida padronizada que busca avaliar a capacidade intelectual de um indivíduo em comparação com a média de sua faixa etária. Os testes utilizados para medir o QI avaliam uma série de habilidades cognitivas, como:

Raciocínio lógico e abstrato

Capacidade de resolver problemas

Habilidades verbais e linguísticas

Memória de trabalho

Velocidade de processamento de informações

Um dos testes mais reconhecidos mundialmente é o WAIS-IV (Wechsler Adult Intelligence Scale – Fourth Edition), aplicado por psicólogos e neuropsicólogos com formação específica. O exame é dividido em diversas subcategorias e pode levar de 1h30 a 2h30 para ser concluído, dependendo da abordagem.

De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5) e diretrizes do Conselho Federal de Psicologia, a superdotação não está necessariamente associada a um desempenho uniforme em todas as áreas. É o que explicou Carolina Mattos:

“Altas habilidades não é aquele gênio, necessariamente. E sim uma pessoa que tem habilidades maiores em determinada área da vida, e às vezes não em outra. Às vezes é uma pessoa que não domina bem o raciocínio lógico-matemático, mas que se dá superbem nessa criatividade, no improviso, nesse pensamento mais sensível.”

Esse conceito reforça que superdotação pode se manifestar de forma diversa, como na inteligência emocional, na criatividade, nas artes ou no pensamento fora do convencional, características frequentemente associadas ao estilo de humor e improviso de Whindersson Nunes.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nátaly Tenório