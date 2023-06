Compadre Washington é internado após passar mal durante trio elétrico

Cantor do grupo É O Tchan estava comandando evento em cidade da Região Metropolitana de Salvador; quadro de saúde é estável

Reprodução/Instagram/compadrewashington Artista será submetido à uma série de exames para detectar causas do desconforto



O cantor Compadre Washington, 61, foi internado após passar mal durante um trio elétrico em São Sebastião do Passé, na região metropolitana de Salvador, na Bahia. A confirmação da internação foi divulgada pela equipe do músico. Segundo comunicado, Washington comandava o Arrastão dos Ambulantes na noite desta segunda-feira, 26, quando sentiu um desconforto. O cantor foi levado para o Hospital Municipal Albino Leitão e depois transferido para o Hospital Martedei, em Salvador, onde “passará por uma bateria de exames para verificar seu atual quadro”. Ainda segundo a equipe de Washington, o estado de saúde do artista é considerado estável pela equipe médica. A assessoria do vocalista do grupo É O Tchan confirmou que novas informações serão divulgadas através do perfil oficial do grupo.