Roberto Macedo, dublador de ‘Harry Potter’ e ‘Homem-Aranha’, morre aos 84 anos

Artista foi responsável pela segunda voz de Severus Snape e pela dublagem de Dr. Octopus em duas das maiores franquias dos anos 2000; ele estava afastado da dublagem desde 2012

Reprodução/Instagram @retirodosartistas.org.br e Youtube @harrypotter Um dos principais papeis de Macedo foi na segunda voz de Severus Snape, da franquia 'Harry Potter'



O dublador Roberto Macedo morreu neste domingo, 25, aos 84 anos. A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 26, pelo perfil Retiro dos Artistas no Instagram. A causa da morte do artista não foi divulgada. Macedo começou sua carreira de dublador em 1976, ficando 32 anos trabalhando para a Herbert Richards, deixando a empresa apenas em 2008. Nesse período, passou por diversas empresas de dublagem. Em 2000, ele ficou temporariamente afastado das dublagens, mas retornou por alguns anos antes de ase aposentar definitivamente em 2012. Ao longo de sua carreira, Macedo colecionou papeis icônicos, como Geoffrey (“Um Maluco No Pedaço“), Bruce Wayne (“Batman do Futuro”), Dr. Octopus (“Homem-Aranha 2”) e a segunda voz de Severus Snape, da franquia Harry Potter.