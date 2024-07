‘Agatha Desde Sempre’: nova série da Marvel revela primeiro trailer

Kathryn Hahn retorna triunfante em série repleta de magia, mistério e reviravoltas, com estreia no Disney+ no dia 18 de setembro, em episódio duplo

Divulgação/Marvel Studios "Kathryn Hahn retorna triunfante como Agatha Harkness em uma jornada épica para recuperar seus poderes perdidos



A tão aguardada série “Agatha Desde Sempre”, derivada do sucesso “WandaVision”, acaba de lançar seu primeiro trailer, deixando os fãs em êxtase. A produção, protagonizada pela talentosa Kathryn Hahn, também teve sua data de estreia revelada. Ambientada pouco tempo após os eventos de “WandaVision”, “Agatha Desde Sempre” promete mergulhar ainda mais fundo na história da enigmática Agatha Harkness. De acordo com a sinopse do episódio inaugural, “no primeiro episódio, vemos Agatha Harkness (Kathryn Hahn) finalmente se libertar de um feitiço no qual esteve presa. Ela mal pode esperar para retornar aos seus hábitos maléficos, mas descobre que não tem mais seus poderes. O único caminho adiante para ela é embarcar em uma jornada perigosa para retomar sua magia, com a ajuda de um ou outro amigo inusitado”.

A série não só traz de volta Kathryn Hahn no papel principal como também conta com um elenco de peso, incluindo Aubrey Plaza, Joe Locke e Patti LuPone. A direção e o roteiro estão nas mãos habilidosas de Jac Schaeffer, conhecida por seu trabalho em “WandaVision”, “Capitã Marvel” e “Viúva Negra”. “Agatha Desde Sempre” promete ser uma adição imperdível ao universo da Marvel, oferecendo uma mistura irresistível de mistério, magia e intriga. A produção estreia no Disney+ com um episódio duplo no dia 18 de setembro, então marque na sua agenda e prepare-se para essa nova aventura.