Corpo da cantora Preta Gil chega ao Brasil

Reprodução/Instagram/@pretagil Preta Gil faleceu no domingo (20) após longa batalha contra o câncer



O corpo de Preta Gil chegou ao aeroporto do Santos Dumont, no Rio de Janeiro, na manhã desta quinta-feira (24). O voo veio de Nova York, fez escala no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, por volta das 5h, e partiu para a cidade carioca. Em sequência, o corpo foi levado para o laboratório Cemitério e Crematório da Penitência, na Zona Portuária do Rio. A família acompanhou todo o traslado.

O velório vai acontecer nesta sexta-feira (25) no Theatro Municipal, no centro do Rio de Janeiro, local que faz parte do circuito de megablocos de carnaval que recebeu o nome da artista em homenagem da prefeitura. A cerimônia será aberta ao público e vai acontecer das 9h às 13h.

Após o velório, o corpo de Preta Gil será levado à Capela Ecumênica do Crematório e Cemitério da Penitência, onde ocorrerá uma cerimônia de despedida para familiares e amigos próximos até às 17h. Após esse momento, o corpo de Preta será encaminhado para cremação.

Preta Gil faleceu no último domingo (20) em Nova York, nos Estados Unidos, após uma longa batalha contra o câncer. Ela estava em tratamento nos EUA e se preparava para retornar ao Brasil, quando passou mal e não resistiu.