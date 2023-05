Corpo do ator Jeff Machado é encontrado enterrado dentro de baú

Artista, que participou da novela ‘Reis’, da Record TV, estava desaparecido há quatro meses; polícia investiga

Reprodução/Instagram/jeffmachadocosta Jeff Machado fez a novela Reis, da Record TV



O ator Jeff Machado, que estava desaparecido desde o dia 27 de janeiro, foi encontrado morto pela polícia na segunda-feira, 22. A informação foi confirmada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro que, em nota, informou à Jovem Pan que o caso estava sendo investigado pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) e, agora, “diligências seguem para apurar a autoria e a motivação do crime” e, assim, esclarecer os fatos. O artista, que trabalhou na novela “Reis”, da Record TV, tinha 44 anos. O corpo de Jeff foi encontrado dentro de um baú que estava enterrado em um terreno no Rio. Ao “Balanço Geral”, o advogado Jairo Magalhães, que representa a família do artista, disse que o baú em questão pertencia ao ator. Ele também declarou que a proprietária do terreno onde os restos mortais do artista foram encontrados “nunca teve contato” com Jeff e também não o conhecia. Um homem definido como amigo do ator é apontado como suspeito. Há quatro meses, a família de Jeff descobriu que ele estava desaparecido após uma ONG entrar em contato para falar que os cães do ator foram encontrados abandonados na zona oeste do Rio. Ele tinha oito cachorros de estimação, sendo que dois deles morreram e um segue desaparecido.