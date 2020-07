Corpo encontrado em lago é de Naya Rivera, diz site

Atriz desapareceu após passeio de barco com filho de 4 anos e corpo foi encontrado na manhã desta segunda-feira (13)

Reprodução/Instagram Atriz ficou conhecida por viver Santana na série teen 'Glee', criada por Ryan Murphy



O corpo da atriz Naya Rivera, de 33 anos, foi encontrado na tarde desta segunda-feira (13) no lago Piru, Califórnia, nos Estados Unidos. A polícia local confirmou que encontrou um corpo na região, mas não deu mais detalhes sobre a identificação. De acordo com o site TMZ, o corpo é da artista. Ela estava desaparecida desde quarta-feira (8), após um passeio de barco com o filho, Josey, de 4 anos. A suspeita é de morte por afogamento. As autoridades marcaram uma entrevista coletiva sobre o caso para as 18h.

A body has been found at Lake Piru this morning. The recovery is in progress. There will be a news conference at 2 pm at the lake — Ventura Co. Sheriff (@VENTURASHERIFF) July 13, 2020

Segundo a ABC News, ela alugou um barco na tarde de quarta com o filho. Três horas depois, outra pessoa que velejava no lago encontrou a embarcação à deriva, apenas com o menino dormindo. A partir daí, a busca teve início, incluindo suporte aéreo de helicópteros e uma equipe de mergulhadores. Os investigadores informaram que a criança estava com um colete salva-vidas e contou que tinha ido nadar com a mãe. Outro colete de proteção, tamanho adulto, foi encontrado no barco. A última publicação de Naya nas redes sociais foi uma foto com o filho, na terça-feira (7), em que ela escreveu: “Apenas nós dois”.

just the two of us pic.twitter.com/wCunAlGJ1B — Naya Rivera (@NayaRivera) July 7, 2020

‘Glee’

Nascida na Califórnia, Naya Rivera cresceu em Los Angeles e começou sua carreira na atuação ainda criança. Seu grande papel, até então, foi Santana Lopez, cheerleader da popular série teen “Glee”. Uma das protagonistas da série, Naya namorou o ator Mark Salling, também integrante de “Glee”, e que se suicidou em 2018 após se declarar culpado em processo sobre seu envolvimento com pornografia infantil. Em 2014, ela casou com o ator Ryan Dorsey em 2014, com quem teve o filho, Josey Hollis, em setembro de 2015. O casal se divorciou em 2018.